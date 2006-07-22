”Хезбалла” отвергла мирный план Генсека ООН

Шиитская группировка "Хезбалла" отвергла мирный план, выдвинутый вчера Генеральным Секретарем ООН Кофи АННАНОМ, сообщает NEWSru.

"Единственное, на что мы можем согласиться - это безоговорочное прекращение огня, за которым последуют переговоры об обмене пленных израильских солдат на ливанских и палестинских узников", - заявил официальный представитель группировки Хусейн Хадж ХАСАН.

К.АННАН потребовал немедленного прекращения военных действий Израиля и одновременного освобождения израильских солдат, оказавшихся в руках "Хезбаллы". Он предложил ввести международные силы в Южный Ливан или усилить действующий там контингент "голубых касок" (ЮНИФИЛ) с последующим размещением на южных рубежах ливанской армии.

По инициативе К.АННАНА в среду в Риме состоится международная конференция, посвященная поиску политического выхода из кризиса и всеобъемлющего урегулирования (между Ливаном и Израилем).

Тем временем шиитские группировки "Хезбалла" и "Амаль" мобилизовали всех своих бойцов на отпор готовящейся интервенции Израиля.

Президент Ливана Эмиль ЛАХУД и командующий ливанской армии Мишель СУЛЕЙМАН заявили, что "вооруженным силам (60 тыс. чел.) будет отдан приказ вступить в бой с агрессорами в случае вторжения".

Духовный наставник ливанских шиитов шейх Мухаммед Хусейн ФАДЛАЛЛА обвинил Соединенные Штаты "в развязывании войны против Ливана израильскими руками". По его словам, "американцы продолжают в Ливане начатое ими в Афганистане и Ираке".