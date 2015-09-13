Количество заявок на получение убежища в Нидерландах возросло почти вдвое

Это примерно вполовину превышает количество заявок в предыдущие недели, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

Подавляющее большинство заявителей - выходцы из Сирии. Лишь в ночь на 13 сентября в центральный отдел регистрации соискателей убежища в Тер Апели северо-восточной провинции Гронинген прибыло более 600 человек.

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В прошлом году около 25 тысяч человек подали заявку на получение убежища в Нидерландах. В этом году чиновники ведомства рассчитывают на 34 тысячи заявителей.

С начала лета каждую неделю в Нидерланды прибывало в среднем от тысячи до 1,5 тысячи беженцев. Правительство страны пообещало дополнительно принять около 10 тысяч сирийских беженцев. Согласно результатам недавних опросов, такую политику правительства поддерживают почти 51 процент граждан.

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Как сообщал УНИАН, железнодорожное сообщение между Данией и Германией приостановлено на неопределенное время по распоряжению датской полиции. По словам представителя компании Датские железные дороги (DSB), "пассажирские поезда ходят только по маршруту Редбю-Путтгарден, где находятся датский и немецкий терминалы паромной переправы".