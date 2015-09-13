Ситуация в Сирии и Украине: Лавров рассказал, о чем Путин будет говорить на Генассамблее ООН

Об этом заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью на Первом канале, передает РИА Новости.

"Президент изложит наши принципиальные оценки по наиболее злободневным проблемам современного мира. Таковыми, прежде всего, являются системные вопросы, возникающие в связи с попытками затормозить объективный процесс формирования нового многополярного мироустройства", - сказал Лавров.

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По его словам "отсюда растут темы, которые у всех на слуху", в первую очередь "борьба с терроризмом, которая должна вестись без двойных стандартов".

Министр отметил, что важно "не делить террористов на плохих и хороших, не предполагать, что с кем-то из этих "плохих" экстремистки настроенных людей можно взаимодействовать для достижения каких-то конкретных конъюнктурных геополитических целей".

Среди других тем выступления президента "конечно же, и проблематика односторонних мер принуждения, причем не только в отношении Российской Федерации", добавил Лавров.