В Венгрии арестовали беженку, бросившую в полицейского кусок бетона

Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции области Чонград сообщает РИА Новости.

"Инцидент произошел вечером 9 сентября, когда группа беженцев, перейдя границу, отказалась следовать в лагерь. Началась потасовка с полицией, одна из беженок кинула в полицейского кусок бетона", - сообщили в полиции.

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Женщина задержана, она оказалась гражданкой Сирии. Сейчас ее делом занимается областная прокуратура.

Отмечается, что территорию возле венгерского поселка Рёске, где открыта граница, ежедневно пересекают около трех тысяч человек. Отсюда автобусами они направляются в Будапешт, где садятся на поезда до границы с Австрией.