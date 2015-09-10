Президент Румынии выступил против мигрантских квот
Румыния не согласна с системой распределения мигрантов среди стран Евросоюза, предложенной Еврокомиссией.
Об этом заявил президент страны Клаус Йоханнис, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Romania TV.
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"Я с неудовольствием отметил проект, представленный Еврокомиссией в Европарламенте. На мой взгляд, это не приведет к урегулированию кризиса", - сказал он.
По словам Клауса Йоханниса, он уполномочил министра внутренних дел 14 сентября на внеочередном заседании Совета министров юстиции и внутренних дел стран ЕС обсудить этот вопрос и выразить несогласие Румынии с квотами на мигрантов.
"Не стоит говорить о цифрах. Речь идет о людях, а не части, которые надо посчитать. Кроме того, речь идет о европейской солидарности, и Румыния декларировала ее не только на словах, но и готовностью принять большое количество беженцев", - заявил Клаус Йоханнис.
Следует отметить, что ранее премьер Румынии Виктор Понта заявлял, что страна примет необходимое по квоте количество мигрантов, если ее примут в шенгенскую зону.