"Сирийский экспресс": объем перевозок российской военной техники через Босфор резко вырос

Соответствующее исследование приводится в блоге imp-navigator военного эксперта Юрия Лямина, занимающегося проблемами конфликтов на Ближнем Востоке.

В записи опубликован иллюстрированный перечень кораблей, проходивших Черноморскими проливами за последнее время и попавших в объективы фотографов, сообщает Lenta.ru.

Читайте такжеСМИ: Российская армия строит авиабазу в Сирии

Автором сделан вывод о значительном увеличении как частоты рейсов так называемого «сирийского экспресса» (неофициальное название системы военных перевозок в интересах Дамаска), так и объема перебрасываемой техники.

Отмечается, что 7 сентября проливом Босфор прошел груженный техникой десантный корабль «Саратов». Сутками ранее там же был замечен гражданский паром «Александр Ткаченко», на палубе которого обнаружилась военная автомобильная техника и, вероятно, емкости с горюче-смазочными материалами. Это первый известный случай использования гражданского судна в «сирийском экспрессе», уточняет Лямин.

3 сентября Босфором прошли сразу два десантных корабля Черноморского флота («Новочеркасск» и «Королев»). На одном из них часть груза была размещена на верхней палубе под маскировочными сетями. 26 августа точно таким же маршрутом прошли два других десантных корабля («Цезарь Куников» и «Азов»).

20 августа в проливах был замечен десантный корабль «Николай Фильченков». Лямин подчеркивает, что это первый зафиксированный случай в истории «сирийского экспресса», когда технику перевозили на верхней палубе. При этом под маскировочными сетями угадывались очертания бронетранспортеров. До того, 8 и 16 августа, в перевозках участвовали «Новочеркасск», «Азов», «Королев» и «Цезарь Куников».

Напомним, коалиция во главе с США ведет боевые действия на территории Сирии против террористической организации "Исламское государство" и сил, поддерживающих президента Башара Асада. В то же время Россия пытается помочь самому Ашару вернуть контроль над страной. В последнее время в СМИ и социальных сетях появляется информация о присутствии военнослужащих армии РФ на территории Сирии, которые пользуются техникой российского производства, включая боевые самолеты.