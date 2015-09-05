Россия отправляет бывших украинских военных из Крыма воевать в Сирию – Сенченко

Россия отправляет воевать в Сирию бывших украинских военных, которые изменили присяге и перешли на службу к оккупантам.

Об этом cообщил экс-нардеп Андрей Сенченко на своей странице в Facebook.

«Билеты в один конец на сирийские курорты получают и те, кого ранее перевели на службу в менее престижные местности Сахалина, Читинской области и подобных регионов», - пишет экс-нардеп.

По словам Сенченко, «привлекательные «предложения» готовятся для продажных ментов, прокуроров и сбушников».

В Крыму началась утилизация "отбросов".Россия без очереди и без возражений отправляет воевать в Сирию бывших украинских... Posted by Andriy Senchenko on 4 вересня 2015 р.

Напомним, издание The Washington Post сообщало, что недавние сообщения из открытых источников и неподверженные изображения российского оборудования в Сирии говорят о том, что Кремль постепенно наращивает присутствие в этой охваченной войной стране для поддержки режима Асада.