Российские военные публикуют в соцсетях фотографии из Сирии
Военнослужащие Российской Федерации публикуют в социальных сетях фото из Сирии.
На снимках российские военные позируют на фоне блокпостов, боевых машин и военных частей.
Кроме того, большинство фотографий размещены с геотегами, на некоторых изображениях можно увидеть российский флаг.
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Посты датированы периодом с июня по сентябрь 2015 года. В подписях под фото российские военнослужащие пишут о своих атаках на Свободную сирийскую армию, сокращенно – ССА. Это повстанческая группировка, ведущая борьбу против правительства Башара Асада.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что экспедиционный корпус армии РФ высадился в Сирии и принимает участие в вооруженном конфликте против "Исламского государства".