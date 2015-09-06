Российские военные публикуют в соцсетях фотографии из Сирии

Фотографии обнародовал пользователь “Все плохо” в соцсети Twitter, передает " Новое время ".

На снимках российские военные позируют на фоне блокпостов, боевых машин и военных частей.

Кроме того, большинство фотографий размещены с геотегами, на некоторых изображениях можно увидеть российский флаг.

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Посты датированы периодом с июня по сентябрь 2015 года. В подписях под фото российские военнослужащие пишут о своих атаках на Свободную сирийскую армию, сокращенно – ССА. Это повстанческая группировка, ведущая борьбу против правительства Башара Асада.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что экспедиционный корпус армии РФ высадился в Сирии и принимает участие в вооруженном конфликте против "Исламского государства".