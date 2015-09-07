Германия за последние два дня приняла 15 тысяч беженцев

Большинство из них прибыли через Австрию в Мюнхен - около 8 тыс. человек 5 сентября и около 7,5 тыс. человек 6 сентября, сообщает Deutsche Welle.

Общее число нелегальных мигрантов, прибывших за эти два дня, может достичь 17 тысяч человек.

Между тем глава ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер заявил, что подобные показатели являются исключением и не должны повторяться ежедневно.

По данным Министерства внутренних дел Германии, около половины беженцев, прибывших в Баварию 5 сентября, уже распределены в другие федеральные земли. Часть мигрантов, приехавших 6 сентября, тоже будет отправлена в другие регионы.

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Вечером 5 сентября власти Венгрии решили доставить беженцев, находившихся в течение уже нескольких суток на главном вокзале Будапешта, к австрийской границе. После этого Вена и Берлин объявили о готовности принять этих людей. Большинство мигрантов не остаются в Австрии, а следуют дальше в Германию.

Ранее УНИАН сообщал, что Австрия и Германия приняли тысячи мигрантов, сумевших пересечь венгерскую границу после того, как они несколько дней не могли покинуть Венгрию. На австрийской границе их приветствовали волонтеры, приехавшие туда, чтобы помочь мигрантам, пережившим нелегкие дни.

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Отмечается, что общие расходы Германии на беженцев в 2015 году составят около 10 миллиардов евро. Предполагаемая сумма в четыре раза больше, чем годом ранее, когда расходы на беженцев составили 2,4 млрд евро.