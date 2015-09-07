СМИ: несколько тысяч боевиков ИГИЛ проникли в Европу под видом беженцев

Об этом сообщает газета Sunday Express со ссылкой на агента ИГ, передает ZN.ua.

По данным издания, в Евросоюзе сейчас находятся более четырех тысяч "готовых" боевиков, которые отправились туда для проведения операций в качестве мести за авиаудары по "Исламскому государству" в Сирии, которые наносит международная коалиция во главе с США.

При этом источник газеты предположил, что будущие атаки будут нацелены только на западные правительства, а не на гражданских лиц.

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Агент отметил, что боевики вливаются в поток беженцев, направляющихся в Европу через Турцию, с помощью местных контрабандистов.

Его слова подтвердили два турецких беженца-контрабандиста. Один из них признался в том, что помог более чем десяти обученным боевикам проникнуть в Европу под видом просителей убежища.

По его словам, некоторые террористы, которым он помогал, хотели попасть в Европу, чтобы навестить свои семьи, другие отправлялись туда "просто чтобы быть наготове".

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Группировка "Исламского государства" летом 2014 года провозгласила создание халифата на захваченных территориях Сирии и Ирака. Террористы ИГИЛ известны своей жестокостью по отношению как к врагам, так и мирным жителям.

Как сообщал УНИАН, Россия не намерена воевать с «Исламским государством» без решения Совета безопасности ООН. «Мы не будем вступать в коалицию, которая действует без разрешения Совета Безопасности. Они бомбят территорию Сирии без согласия сирийского правительства, без разрешения СБ. Насколько я понимаю, в Ираке они хотя бы получили согласие правительства. Но не в Сирии», - заявил постпред РФ при ООН Виталий Чуркин.