Венгрия: мигранты отказываются сойти с поезда возле лагеря беженцев - BBC
00:34, 04 сентября 2015Мир
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Столкновения вспыхнули на железнодорожной станции неподалеку от венгерской столицы Будапешта после того, как полиция попыталась силой заставить мигрантов сойти с поезда, который доставил их в лагерь беженцев.
REUTERS
В хаосе полиция оттеснила журналистов со станции Бишке, объявив ее "зоной проведения операции", передает BBC Украина.
Поезд доставил мигрантов в лагерь через несколько часов после того, как полиция открыла вход на главный вокзал в Будапеште.
Мигранты требуют, чтобы поезд доставил их в Германию, где они рассчитывают получить убежище.
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Тем временем венгерские власти призывает Евросоюз проявить больше ответственности в нынешнем миграционном кризисе и не привлекать в Европу больше нелегалов невыполнимыми обещаниями.
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