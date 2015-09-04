Венгрия: мигранты отказываются сойти с поезда возле лагеря беженцев - BBC

В хаосе полиция оттеснила журналистов со станции Бишке, объявив ее "зоной проведения операции", передает BBC Украина.

Поезд доставил мигрантов в лагерь через несколько часов после того, как полиция открыла вход на главный вокзал в Будапеште.

Мигранты требуют, чтобы поезд доставил их в Германию, где они рассчитывают получить убежище.

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Тем временем венгерские власти призывает Евросоюз проявить больше ответственности в нынешнем миграционном кризисе и не привлекать в Европу больше нелегалов невыполнимыми обещаниями.