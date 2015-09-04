Путина сфотографировали с кошкой

Об этом сообщает "Газета.ru".

Президент России посетил строительную площадку в селе Краснополье, где завершается строительство жилых домов для жителей республики, пострадавших от природных пожаров.

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На фотографии Путин держит в руках полосатую кошку.

У Путина домашним животным была собака - лабрадор Кони, болгарская овчарка Баффи, а также в 2012 году Путину подарили щенка породы акита-ину Юмэ. Путин также неоднократно дарил россиянам щенков.

Как сообщал УНИАН, ранее президент РФ опустился на дно Черного моря и позавтракал с российским премьером Дмитрием Медведевым.