Путина сфотографировали с кошкой
17:16, 04 сентября 2015Мир
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Президента России Владимира Путина во время рабочей поездки в Хакасию сфотографировали с кошкой.
Путин с кошкой / kremlin.ru
Об этом сообщает "Газета.ru".
Президент России посетил строительную площадку в селе Краснополье, где завершается строительство жилых домов для жителей республики, пострадавших от природных пожаров.
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На фотографии Путин держит в руках полосатую кошку.
У Путина домашним животным была собака - лабрадор Кони, болгарская овчарка Баффи, а также в 2012 году Путину подарили щенка породы акита-ину Юмэ. Путин также неоднократно дарил россиянам щенков.
Как сообщал УНИАН, ранее президент РФ опустился на дно Черного моря и позавтракал с российским премьером Дмитрием Медведевым.
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