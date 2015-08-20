Журналист: Путин встретился с дном в Крыму в импортном батискафе, спущенным с немецкого корабля

По словам извесного российского журналиста Аркадия Бабченко, президент страны, которая омывается "тринадцатью морями трех океанов" и обладает наидольшей береговой линией, использовал для погружения батискаф голландской фирмы U-BOAT WORX.

К тому же батискаф был спущен с колекторного судна «Александр Пушкин». Не смотря на российское название, судно "было построено на верфи Neptun Werft, город Росток, Германия", - пишет на своей странице в Facebook Бабченко.

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"Обнаружение византийского "галеона" на голландских субмаринах, спущенных с немецкого судна, у берегов древнегреческого, но аннексрованного у Украины, полуострова - отличное доказательство того, что исторически Крым российский, я щитаю. Ну а как иначе-то." - с иронией подитожил журналист.

Напомним, что посол Украины в Латвии Евгений Перебийнис считает удачным образом для России батискаф с Владимиром Путиным, на котором российский президент погружался на дно Черного моря у берегов оккупированного Крыма.

"Трудно найти более удачный образ для современной России, чем батискаф: герметичная, надежно изолированная от внешнего мира капсула, которая идет на дно", - написал он