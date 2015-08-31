Более 100 тысяч человек протестовали в Японии против новой военной доктрины

00:12, 31 августа 2015
Мир
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В ряде городов Японии в воскресенье, 30 августа, прошли массовые акции протеста против планов правительства принять новую военную доктрину. 

REUTERS

В Токио демонстранты собрались перед зданием парламента, чтобы выразить протест против законопроекта, согласно которому японская армия сможет принимать участие в военных операциях за рубежом. Действующая японская конституция запрещает это, кроме случаев прямой угрозы безопасности страны, сообщает Deutsche Welle.

REUTERS

По данным организаторов, только в Токио в акции протеста приняли участие порядка 120 тысяч человек. В последний раз столько людей выходили на улицы в 2012 году после катастрофы на АЭС "Фукусима-1". Демонстранты держали плакаты с антивоенными лозунгами и призывали премьер-министра страны Синдзо Абэ подать в отставку.

REUTERS

Глава правительства был инициатором законопроекта, спровоцировавшего массовое недовольство граждан. Документ был одобрен национальным комитетом по безопасности. Абэ объяснил этот шаг необходимостью укрепить роль японской армии на фоне усиления военного присутствия в регионе Китая и потенциальной угрозой от Северной Кореи. В середине июля закон был одобрен нижней палатой японского парламента и сейчас находится на рассмотрении в верхней.

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REUTERS

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