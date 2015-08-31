Более 100 тысяч человек протестовали в Японии против новой военной доктрины

В Токио демонстранты собрались перед зданием парламента, чтобы выразить протест против законопроекта, согласно которому японская армия сможет принимать участие в военных операциях за рубежом. Действующая японская конституция запрещает это, кроме случаев прямой угрозы безопасности страны, сообщает Deutsche Welle.

По данным организаторов, только в Токио в акции протеста приняли участие порядка 120 тысяч человек. В последний раз столько людей выходили на улицы в 2012 году после катастрофы на АЭС "Фукусима-1". Демонстранты держали плакаты с антивоенными лозунгами и призывали премьер-министра страны Синдзо Абэ подать в отставку.

Глава правительства был инициатором законопроекта, спровоцировавшего массовое недовольство граждан. Документ был одобрен национальным комитетом по безопасности. Абэ объяснил этот шаг необходимостью укрепить роль японской армии на фоне усиления военного присутствия в регионе Китая и потенциальной угрозой от Северной Кореи. В середине июля закон был одобрен нижней палатой японского парламента и сейчас находится на рассмотрении в верхней.

Читайте такжеРоссия приняла новую военную доктрину с учетом угрозы от Украины