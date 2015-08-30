В России умер известный актер Михаил Светин

На 85-м году жизни скончался известный актер Михаил Светин.

Как передает ТАСС, он умер в воскресенье утром в реанимации Гатчинской центральной районной больницы в Ленинградской области.

Светин был экстренно госпитализирован 23 августа. В пресс-службе администрации региона сообщили, что "для актера был вызван хирург из Ленинградской областной больницы". После операции, которая завершилась успешно, актера перевели в реанимацию и подключили к искусственной вентиляции легких.

По некоторым данным, у актера был геморрагический инсульт.

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Народный артист России Михаил Светин до последнего времени служил в петербургском Театре комедии имени Акимова.

Родился он 11 декабря 1930 году в Киеве. В интервью заявлял, что старше на год, и год в паспорте ошибочен.

В кино дебютировал в 1973 году в лентах "Не пройдет и года..." Леопольда Бескорадного и "Ни пуха, ни пера" Виктора Иванова.

Известность получил в 1975 году, когда сыграл в комедиях Георгия Данелии "Афоня" и Леонида Гайдая "Не может быть!"

Всего снялся более чем в ста кинофильмах, среди них яркие эпизодические роли: инженера Брунса в "12 стульях" (режиссер Марк Захаров, 1976), начальник вокзала в "Безымянной звезде" (Михаил Козаков, 1978), Фома Брыль в ленте "Чародеи" (Константин Бромберг, 1982), виконта де Монтехо в "Дон Сезаре де Базане" (Ян Фрид, 1989).

В 2014 году снялся в кино "Линия Марты" Олега Газе. В 2015 году был занят в спектаклях "Блюз старины Фредии", "Свадьба Кречинского", "Тень", Дон Педро" и "Трудные люди".