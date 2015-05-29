В Японии эвакуируют остров, на котором происходит мощное извержение вулкана (фото, видео)

Телекомпания NHK ведет прямую трансляцию с вертолета над портом острова. Как ожидается, в течение получаса паром отчалит от острова и направится в сторону ближайшего крупного острова Якусима, где для людей уже подготовлено временное жилье, сообщают РИА Новости.

Население острова Кутиноэрабудзима составляет 137 человек. Один из них получил ожоги лица, он госпитализирован в больницу острова Якусима, угрозы для жизни нет.

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В 9:59 камеры метеоуправления зафиксировали выброс черного дыма и пепла из жерла вулкана Синдакэ в центре острова. Главное метеоуправление присвоило извержению максимально высокий пятый уровень опасности.

В последние месяцы в Японии заметно активизировалась вулканическая деятельность. Активизация вулканической деятельности вновь заставила ученых заговорить о вероятности извержения вулкана Фудзи — крупнейшего в стране действующего вулкана, его извержение может угрожать не только ближайшим к горе префектурам Сидзуока и Яманаси, но и японской столице.