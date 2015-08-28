Опросы: партия Ципраса теряет популярность в Греции

Коалиция радикальных левых СИРИЗА экс-премьера Греции Алексиса Ципраса теряет популярность — на предстоящих выборах ей предстоит жесткая борьба с правоцентристской "Новой демократией", свидетельствуют данные общенационального опроса общественного мнения, проведенное греческой "Газетой редакторов", сообщает РИА-Новости.

В Греции в сентябре предстоят досрочные парламентские выборы после отставки Ципраса.

По данным опроса, СИРИЗА может набрать на выборах 23% голосов, "Новая демократия" — 19,5%. До подписания меморандума по третьей программе помощи правительством Ципраса СИРИЗА опережала правоцентристсков на 16-20 процентных пунктов. На выборах 25 января СИРИЗА набрала 36%.

Третьей по популярности, согласно опросу, стала с 6,5% ультраправая "Золотая заря", дело о признании которой преступной организацией сейчас слушается в суде.

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Также в парламенте может оказаться левое отколовшееся крыло СИРИЗЫ во главе с Панайотисом Лафазанисом, — у нее 3,5% голосов.

Примечательно, что не определились 25,5% респондентов.

Согласно данным опроса, СИРИЗА не сможет самостоятельно сформировать правительство, при этом Ципрас заявлял, что не собирается создавать коалицию с НД, ПАСОК и "Потами". Таким образом, он может остаться без союзника в парламенте, поскольку другие проходящие в парламент партии сами не намерены вступать в союз с Ципрасом.

Ранее УНИАН сообщал, что 20 августа премьер-министр Греции Алексис Ципрас подал в отставку. В Еврокомиссии заявили, что подобный ход Ципраса был ожидаем. Досрочные парламентские выборы пройдут 20 сентября.