Около 3 тысяч мигрантов спасли у берегов Ливии

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на итальянскую службу береговой охраны.

Ранее интернет-сайт газеты Corriere della Sera сообщил, что в трюме лодки, которая направлялась в сторону Италии и на борту которой помимо этого находились еще 400 человек, спасатели обнаружили тела 50 беженцев. Причины, приведшие к гибели людей, пока не установлены.

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По данным службы береговой охраны, еще пять человек, в том числе три женщины, обнаружены мертвыми в других лодках с беженцами, которые пытались добраться до европейского побережья.