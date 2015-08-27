Около 3 тысяч мигрантов спасли у берегов Ливии
08:17, 27 августа 2015Мир
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Спасатели извлекли из воды около 3 тысяч мигрантов, в основном из стран Африки и Ближнего Востока, в ходе операции у берегов Ливии.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на итальянскую службу береговой охраны.
Ранее интернет-сайт газеты Corriere della Sera сообщил, что в трюме лодки, которая направлялась в сторону Италии и на борту которой помимо этого находились еще 400 человек, спасатели обнаружили тела 50 беженцев. Причины, приведшие к гибели людей, пока не установлены.
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По данным службы береговой охраны, еще пять человек, в том числе три женщины, обнаружены мертвыми в других лодках с беженцами, которые пытались добраться до европейского побережья.
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