Эстония построит стену на границе с Россией

Такое решение, как сообщает издание Postimees, принял Департамент полиции и погранохраны страны. Стоимость проекта оценивается в 71 млн евро. Его реализацию планируется начать в 2018 году. Отмечается, что в дополнение к стене предлагается установить ограждение, которое будет мешать передвижению диких животных.

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На заболоченных участках границы стену строить не будут: там установят пограничные столбы и проложат контрольную полосу. В Чудском озере разместят более 600 пограничных буйков.

Вдоль границы установят видеокамеры. Патрулировать территорию будут также с помощью беспилотников.

В начале августа с аналогичной инициативой выступило министерство внутренних дел Латвии. Глава МВД Рихард Козловскис заявлял, что заграждение поможет в борьбе с нелегальными мигрантами из Средней Азии и Дальнего Востока. По его словам, строительство займет 4 года и будет стоить 17 млн евро.

Протяженность сухопутной границы Эстонии с Россией составляет 324,8 км, морской - 142 км.