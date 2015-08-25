В Милане около 300 мигрантов подрались с полицией

Об этом сообщает Reuters.

По данным информагентства, инцидент произошел в понедельник, 24 августа. Недовольство беженцев вызвали условия содержания и длительные бюрократические процедуры. По их мнению, они слишком долго ждут разрешения на работу.

Перекрыв одно из въездных шоссе в город, около 300 мигрантов, преимущественно из Африки, скандировали: «Документы, документы!» Один из них кричал: «Этот дом нехороший!» Силовики были вынуждены силой препроводить мигрантов обратно на территорию организованного для них лагеря.

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По данным итальянского МВД, с начала года на территорию страны прибыли больше 100 тысяч мигрантов. Многие из них стремятся перебраться на север континента, но на территории самой Италии примерно 85 тысяч человек живут в специальных приютах и ждут разрешения на работу.