СМИ: пожар на складе ВВС США в Японии потушен, пострадавших нет

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo, площадь распространения огня составила по меньшей мере 900 кв м, в результате возгорания никто не пострадал.

Вместе с тем, на месте происшествия обнаружены многочисленные кислородные баллоны. Представители американской стороны сообщили, что проведут расследование происшествия. По предварительным данным, опасных веществ и боеприпасов на складе не было.

По словам местных жителей, пожару предшествовало несколько взрывов.

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В Сагамихаре расположено несколько складов, используемых ВВС США - на них, в частности, хранятся боеприпасы. Там также дислоцируется 35-й батальон боевой поддержки ВВС США.

Ранее Пентагон также подтвердил отсутствие пострадавших в результате пожара.

Как сообщал УНИАН ранее, серия взрывов произошла на военной базе США, расположенной в японском городе Сагамихара (префектура Канагава, регион Канто, остров Хонсю).