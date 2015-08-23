На военной базе США в Японии произошла серия взрывов (видео)
Серия взрывов произошла на военной базе США, расположенной в японском городе Сагамихара (префектура Канагава, регион Канто, остров Хонсю).
Фотографии и видеозаписи с места происшествия в воскресенье, 23 августа, выложил в Twitter журналист израильского телеканала Channel 1 Амичай Штайн (Amichai Stein), передает Lenta.ru.
Информация о причинах инцидента, как и данные о пострадавших, не поступали.
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Телеканал NHK уточняет, что взрывы произошли утром 24 августа по местному времени в одном из складов военной базы. После этого на объекте начался пожар. На месте работают более десяти пожарных расчетов.
#BREAKING: #Japan: Reports of a Explosion at #US military facility in #Sagamihara (VID via @wizard_sp) pic.twitter.com/gOOBDMAOiu
— Amichai Stein (@AmichaiStein1) August 23, 2015
Стоит отметить, что в Сагамихара находится американская база Кэмп Дзама. Там дислоцированы I корпус Армии США в Японии, авиационный отряд «Ниндзя», 500-ая бригада военной разведки, сухопутные силы самообороны Японии и другие подразделения.