На военной базе США в Японии произошла серия взрывов (видео)

Фотографии и видеозаписи с места происшествия в воскресенье, 23 августа, выложил в Twitter журналист израильского телеканала Channel 1 Амичай Штайн (Amichai Stein), передает Lenta.ru.

Информация о причинах инцидента, как и данные о пострадавших, не поступали.

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Телеканал NHK уточняет, что взрывы произошли утром 24 августа по местному времени в одном из складов военной базы. После этого на объекте начался пожар. На месте работают более десяти пожарных расчетов.

Стоит отметить, что в Сагамихара находится американская база Кэмп Дзама. Там дислоцированы I корпус Армии США в Японии, авиационный отряд «Ниндзя», 500-ая бригада военной разведки, сухопутные силы самообороны Японии и другие подразделения.