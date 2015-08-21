Северная Корея приготовилась к запуску баллистических ракет - СМИ

Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источник в правительстве.

"Северная Корея демонстрирует признаки установки ракет типа "Скад" около города Вонсан и ракет "Нодон" в северной провинции Пхенан", - сказал южнокорейский источник, ссылаясь на разведданные, полученные совместно с США.

Отмечается, что ракета «Скад» может поражать цели на расстоянии 500 километров, а «Нодон» - 1200.

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Ранее УНИАН сообщал, что в районе демилитаризованной зоны войска КНДР и Республики Корея обменялись артиллерийским огнем.

Пхеньян уведомил южнокорейских военных телефонограммой, что начнет боевые действия, если до пятницы не прекратят вещание и не будут убраны громкоговорители, через которые ведется психологическая война против Пхеньяна. В свою очередь Южная Корея заявила, что не будет прекращать вещание из громкоговорителей.