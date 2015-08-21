В Северной Корее впервые прошел концерт западной рок-группы

Об этом сообщает BBC.

Выступление прошло в пхеньянском театре "Понхва" и длилось 45 минут. Музыканты исполнили перед полуторатысячной аудиторией каверы на композиции из бродвейского мюзикла "Звуки музыки", а также народную корейскую песню.

Как сообщал УНИАН, американский баскетболист Деннис Родман возглавит сборную КНДР и будет готовить ее к Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро.