В Северной Корее впервые прошел концерт западной рок-группы
10:05, 21 августа 2015Мир
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В КНДР впервые выступили западные рок-музыканты. Свой концерт в Северной Корее дала словенская группа Laibach.
Во время выступления музыканты исполнили корейскую песню / скриншот
Об этом сообщает BBC.
Выступление прошло в пхеньянском театре "Понхва" и длилось 45 минут. Музыканты исполнили перед полуторатысячной аудиторией каверы на композиции из бродвейского мюзикла "Звуки музыки", а также народную корейскую песню.
Как сообщал УНИАН, американский баскетболист Деннис Родман возглавит сборную КНДР и будет готовить ее к Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро.
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