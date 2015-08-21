США попросили Австралию принять участие в воздушной военной кампании против ИГИЛ
04:43, 21 августа 2015Мир
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США официально обратились к Австралии с просьбой присоединится к воздушной военной кампании против боевиков ИГИЛ
REUTERS
В четверг, 20 августа официальный запрос с данной просьбой был направлен в посольство Австралии в Соединенных Штатах, передает ZN.ua со ссылкой на The Guardian.
В документе говорится, что "просьба, прежде всего, касается задействования авиации Австралии с целью преследования боевиков, которые бегут из Ирака".
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США подчеркивают, что они не запрашивают австралийские войска для участие в наземной операции.
Ранее УНИАН сообщал, что в среду, 12 августа ВВС США нанесли первый удар по позициям боевиков ИГИЛ в Сирии с авиабазы Инджирлик на юге Турции.
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