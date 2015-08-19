В России ряд объектов Минобороны отключили от света из-за долгов
10:16, 19 августа 2015Мир
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В России ряд объектов Министерства обороны на Дальнем Востоке остались без света из-за долгов в 1 млрд рублей.
С 1 сентября могут отключить 400 объектов Минобороны РФ / УНИАН
Об этом сообщает РИА PrimaMedia.
Дальневосточная энергетическая компания не смогла урегулировать проблему задолженности за потребленную электроэнергию и не предприняла меры по минимизации объема долгов.
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Ограничения электроэнергии затронули объекты, расположенные в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и в близлежащих населенных пунктах.
Кроме того, ДЭК грозит с 1 сентября отключить около 400 объектов Минобороны на территории Хабаровского края и Амурской области.
С 1 сентября долг может вырасти еще на 146 млн рублей, отмечают в ДЭК.
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