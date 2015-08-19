В России ряд объектов Минобороны отключили от света из-за долгов

Об этом сообщает РИА PrimaMedia.

Дальневосточная энергетическая компания не смогла урегулировать проблему задолженности за потребленную электроэнергию и не предприняла меры по минимизации объема долгов.

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Ограничения электроэнергии затронули объекты, расположенные в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и в близлежащих населенных пунктах.

Кроме того, ДЭК грозит с 1 сентября отключить около 400 объектов Минобороны на территории Хабаровского края и Амурской области.

С 1 сентября долг может вырасти еще на 146 млн рублей, отмечают в ДЭК.