США расширили секторальные санкции в отношении России

Как приняли в Министерстве торговли США, теперь под эти санкции попадает и Юго-Киринское месторождение в Охотском море на Дальнем Востоке России, которое, как известно, имеет значительные залежи газа и нефти, сообщает Радио Свобода.

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Решение, официально опубликованное в «Федеральном вестнике» правительства США, означает запрет на любые экспорт, реэкспорт или передачу также для этого месторождения без предварительного разрешения от Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США оборудования и технологий, которые были предусмотрены ранее санкциями Вашингтона по нефтегазовому сектору российской экономики. При этом, как уточняется в сообщении, вероятно просьбу о таком разрешении будут рассматривать с «презумпцией отказа».

Соединенные Штаты ввели в отношении России уже несколько пакетов экономических санкций в отношении целых секторов российской экономики, а также санкции в отношении отдельных лиц и предприятий, из-за оккупации Россией украинского Крыма и заявления о его аннексии, а также из-за агрессии России на востоке Украины. Похожие санкции по тем же соображениям ввели и еще ряд стран, а также Европейский союз.