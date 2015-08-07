На острове, где Брейвик расстрелял людей, снова открыли лагерь

В течение трех дней молодые левые активисты будут жить в палатках и принимать участие в политических дискуссиях, в том числе о проблеме борьбы с экстремизмом, передает Би-би-си.

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Напомним, 22 июля 2011 года Андерс Брейвик совершил двойной теракт. Сначала в Осло детонировала заложенная им бомба - жертвами взрыва в деловом районе столицы стали 8 человек. Воспользовавшись паникой правоохранительных органов Брейвик отправился на остров Утойя, где собралась молодежь для участия в летнем лагере молодежной организации Партии труда. Жертвами массовой стрельбы, которую он устроил, стали еще 69 человек, большинство - молодые люди, а самой младшей жертве тогда едва исполнилось 14 лет. 24 августа 2012 года террорист был приговорен к 21 году лишения свободы.