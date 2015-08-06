Пострадавших граждан Украины в аварии автобуса в Турции нет — МИД

По оперативной информации, пострадавших граждан Украины в аварии автобуса в Турции нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Она рассказала, что сегодня около 16.30 между городами Денизли и Антальей перевернулся автобус, в котором находились туристы, главным образом из Литвы, Казахстана и России.

В результате аварии погибли 4 человека, 38 получили повреждения разной степени тяжести. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии и доставлены в разные больницы города Денизли.

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“По предварительной оперативной информации, полученной от Управления по вопросам безопасности провинции Денизли, среди погибших и пострадавших граждан Украины нет. Но наш консул работает и уточняет всю информацию. Мы держим этот вопрос на контроле”, - отметила Беца.