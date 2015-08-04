Несмотря на кризис, украинцы стали чаще ездить в Турцию

По этому показателю Украина заняла 9 месте в рейтинге стран, чьи граждане пересекли границу Турции в июне, свидетельствуют данные статистики Министерства культуры и туризма Турции.

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В свою очередь "Центр развития туризма Украины" отмечает, что в общем в первом полугодии за границу отправилось вдвое меньше украинцев, чем год назад. А туристы, выезжающие за границу, стараются тратить на отдых меньше средств, выбирают более дешевые направления. В связи с этим в турецком ведомстве отметили, что несмотря на это, Турция остается самым популярным направлением среди украинцев.

Так, по итогам шести месяцев этого года, туристический поток из Украины в Турцию составил 284 663 человека, что всего на 4,88% меньше, чем за аналогичный период 2014 года. Украина оказалась на 13 месте в рейтинге стран, чьи граждане посетили Турцию в январе-июне 2015 года. В Министерстве культуры и туризма Турции отмечают, что на фоне общего падения выездного туризма в Украине, уменьшение количества украинцев, путешествующих в Турцию, можно считать незначительным, и прогнозируют, что показатели туристического потока из Украины в Турцию останутся близкими к уровню 2014 года. "Полагаю, что и в дальнейшем количество украинцев, путешествующих в Турцию, останется стабильным", – сказал атташе по вопросам культуры и информации посольства Турции в Украине Берат Йылдыз.

Турецкое ведомство отмечает, что лидером по количеству туристов в этом году является Германия. За полгода число немецких туристов, которые отдохнули в Турции, составило 2 109 763 человек, что на 10,95% больше, чем за аналогичный период 2014 года. Также в первую пятерку рейтинга стран, чьи граждане посетили Турцию в первом полугодии вошли Россия (1 454 618 человек), Великобритания (950 313 человек), Болгария (828 418 человек) и Грузия (825 378 человек).