Кругом враги: в мире стало доминировать негативное отношение к России

В Европе среди стран, население которых негативно воспринимает Россию, неожиданно лидирует Польша (80%), обогнав Украину (72%), Германию и Францию (70%).

Об этом свидетельствует опрос, который исследовательский центр Pew Research Center провел в 39 странах мира.

Кроме США и Канады, в которых у России рейтинг поддержки был всегда традиционно низким (67 и 59%), ее начали плохо воспринимать даже в тех странах, которые в российском обществе считаются геополитическими партнерами - негативное восприятие РФ превалирует даже в Венесуэле (51%), Бразилии (61%) и ЮАР (51%).

Положительно Россию воспринимают только в 3 из 39 стран, где проводился опрос - Вьетнам (75%), Гана (56%) и Китай (51%).

Отмечается, что за последний год поддержка России значительно упала даже в тех странах, которые традиционно оказывают ей экономическую и политическую поддержку и считаются геополитическими партнерами.

В частности, популярность России в Китае сократилась с 66% до 51%, в то время как россияне стали позитивнее воспринимать своего восточного соседа, рейтинг которого вырос с 64 до 79%.