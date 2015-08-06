В Госдуму РФ внесен законопроект об "ответных мерах" на арест российского имущества за рубежом

Об этом сообщает ТАСС.

В сопроводительных документах правительства подробно разъясняется необходимость разработки законопроекта. "Количество исков, предъявляемых к РФ и ее органам в иностранных судах, неуклонно увеличивается, при этом согласия России на ее участие в деле не испрашивается. Сложившееся положение обусловлено тем, что в законодательстве зарубежных стран широкое распространение получила концепция ограниченного иммунитета государства, в соответствии с которой иностранное государство, его органы и организации, а также их собственность не пользуются иммунитетом в отношении требований, вытекающих из коммерческой деятельности этих субъектов", - говорится в справке к законопроекту.

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Законодательной инициативой предусматривается возможность ограничения судом РФ на основе принципа взаимности юрисдикционного иммунитета иностранного государства, если установлено, что в стране, в отношении которой возник вопрос о юрисдикционном иммунитете, России предоставляется юрисдикционный иммунитет в более ограниченном объеме, чем тот, который предоставляется данному государству в РФ.

Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что законопроект впервые предусматривает возможность ограничения судом РФ иммунитета иностранного государства на основе принципа взаимности. Эти действия иностранных государств, по его словам, зачастую продиктованы не правовыми, а политическими мотивами.

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Правительственный законопроект о введении ограничительных мер против иностранной собственности в ответ на неправомерный арест имущества РФ за рубежом носит превентивный характер и направлен на предупреждение недружественных действий со стороны иностранных государств в отношении российских юридических и физических лиц.

Ранее УНИАН сообщал, что комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который позволяет России накладывать арест на имущество зарубежных государств без согласования с ними.

В Минюсте, который разработал законопроект, пояснили, что эта поправка позволит обеспечить «юрисдикционный баланс» в отношениях между Россией и другими государствами.