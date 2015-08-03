Прокуратура Румынии обвинила российский "Лукойл" в мошенничестве и отмывании средств

В адрес двух дочерних предприятий российской нефтяной компании "Лукойл" - Petrotel Lukoil Company и Lukoil Europe Holdings - были выдвинути обвинения прокуратурой Румынии, сообщает ТСН.ua со ссылкой на Deutsche Welle.

В румынском министерстве финансов сообщили, что ряд российских сотрудников подозревается в мошенничестве и отмывании средств.

В их числе гендиректор Petrotel Lukoil Company Андрей Богданов и его заместители Алексей Воинцев и Ольга Кузина.

Ущерб от действий менеджмента оценили почти в 2 миллиарда евро.

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Как сообщал УНИАН, ранее суд в Румынии арестовал имущество и счета российского "Лукойла" на 2 миллиарда евро.