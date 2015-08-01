СМИ: члены семьи Усамы бен Ладена могли погибнуть при крушении частного самолета на юге Англии (фото)

Об этом сообщила на своем сайте лондонская газета Daily Mail, передает ТАСС.

"Самолет Embraer Phenom 300 стоимостью 7 млн фунтов стерлингов (около $11 млн) принадлежал компании Salem Aviation, которая контролировалась семьей террориста. Построенный в Бразилии самолет взорвался после того, как упал на припаркованные автомобили, в результате погибли пилот и три пассажира, которые, как предполагается, были членами семьи бен Ладена", - отметило издание.

По данным газеты, "самолет базировался в Саудовской Аравии и летел из Гэмпшира в Милан".

"У семьи бен Ладена есть интересы на севере Италии", - отметила Daily Mail.

Ранее УНИАН сообщал, что суд Нью-Йорка приговорил Халида Фавваза, бывшего помощника Усамы бин Ладена, к пожизненному заключению за участие в организации нападений на посольства США в Африке в 1998 году.