Президент Сирии объявил амнистию всем дезертирам и "уклонистам"

Президент Сирии Башар Асад объявил общую амнистию всем, кто нарушил закон о всеобщей воинской обязанности, сообщает Радио Свобода со ссылкой на Reuters.

В принятом им указе говорится, что те, кто скрывается от службы в армии на территории Сирии, могут сдаться властям в течение месяца, а у тех, кто, уклоняясь от военной службы, покинул страну, есть в распоряжении 2 месяца.

Читайте такжеТурция допускает возможность наземной операции в Сирии

Никакой уголовной ответственности никто из них не понесет.

Сирийская национальная армия остро нуждается в пополнении. Правительственные силы ведут бои на нескольких фронтах - как против внутренних исламистских повстанцев, так и против боевиков экстремистской группировки "Исламское государство", захвативших обширные территории страны.