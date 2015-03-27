Асад согласен начать переговоры с США о завершении войны в Сирии - Rzeczpospolita

Асад вспомнил, как несколько недель назад Госсекретарь США Джон Керри заявил, что за 5 лет войны стало ясно, что силового выхода из конфликта нет и стоит начать искать дипломатический, сообщает ZN.

Он сказал, что придется рано или поздно начать переговоры. Асад сегодня заявил, что он открыт к началу диалога. Несмотря на то, что Вашингтон не скрывает, что любое соглашение по Сирии возможно, но без участия Асада.

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Хотя это не значит, что США не хотят вести переговоры с президентом, война против власти которого длится уже не первый год. Также в интервью CBS News Асад отрицал, что верная ему армия использует химическое оружие против сил оппозиции. По его словам, такая информация - "это пропаганда против Сирии".

Он обратил внимание, что в сообщениях о химическом оружии речь идет о применении газа хлора. По словам Асада, это вообще не оружие и хлор "можно купить".

Он также связал между собой пятилетнюю гражданскую войну в Сирии и войну на Востоке Украины, которую развязала Россия. "Прежде всего, обе страны важны для России, а во-вторых главной целью в обоих случаях является ослабить Россию и создать страны-марионетки", - сказал Асад.

Хотя не удивительно, что президент Сирии пытается изобразить гражданскую войну в своей стране и события на Востоке Украины, как агрессию против России. Именно так об этом пытается говорить Москва, которая поддерживает режим Башара Асада.

Издание Der Spiegel писало, что Россия хочет спасти Асада с помощью войны против террористов в Сирии. Ранее издание The Guardian писало, что Асад отверг возможность переговоров с США о конце войны в Сирии. Несколько недель назад он заявил, что заявления Керри о диалоге официальный Дамаск не интересуют.