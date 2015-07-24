Обама впервые после избрания президентом прибыл на родину отца

Это первый визит Обамы в эту страну со времени избрания президентом Соединенных Штатов, сообщает ВВС russian.

Обама примет участие в конференции в Найроби, посвященной развитию предпринимательства в Африке.

Помимо бизнеса и инвестиций, речь пойдет о безопасности и борьбе с терроризмом.

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Визит в Кению рассматривается, в числе прочего, как возвращение к корням. Обама проведет, как ожидается, некоторое время со своими кенийскими родственниками.

Из Кении президент США направится в Эфиопию.