Обама впервые после избрания президентом прибыл на родину отца
21:16, 24 июля 2015Мир
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Президент США Барак Обама прибыл вечером в пятницу в Кению, на родину отца.
REUTERS
Это первый визит Обамы в эту страну со времени избрания президентом Соединенных Штатов, сообщает ВВС russian.
Обама примет участие в конференции в Найроби, посвященной развитию предпринимательства в Африке.
Помимо бизнеса и инвестиций, речь пойдет о безопасности и борьбе с терроризмом.
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Визит в Кению рассматривается, в числе прочего, как возвращение к корням. Обама проведет, как ожидается, некоторое время со своими кенийскими родственниками.
Из Кении президент США направится в Эфиопию.
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