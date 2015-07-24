Бельгия официально признала геноцид армян
14:18, 24 июля 2015Мир
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23 июля нижняя палата парламента Бельгии большинством голосов одобрила резолюцию о признании геноцида армян в 1915 году в Османской империи.
Бельгия / www.geocaching.su
Об этом сообщает бельгийское издание RTBF.
Документ поддержали практически единогласно, за исключением 8 воздержавшихся парламентариев из оппозиционных партий. Свой отказ поддержать резолюцию они объяснили слабостью текста документа.
Данная резолюция стала результатом длительных дискуссий франкоязычных политиков Бельгии о признании геноцида столетней давности.
Резолюцию о признании геноцида армян 18 июня подал на рассмотрение бельгийского парламента премьер-министр страны Шарль Мишель.
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Как сообщал УНИАН, 24 апреля немецкий Бундестаг большинством голосов проголосовал за признание массового убийства армян в Османской империи геноцидом.
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