Бельгия официально признала геноцид армян

23 июля нижняя палата парламента Бельгии большинством голосов одобрила резолюцию о признании геноцида армян в 1915 году в Османской империи.

Об этом сообщает бельгийское издание RTBF. Документ поддержали практически единогласно, за исключением 8 воздержавшихся парламентариев из оппозиционных партий. Свой отказ поддержать резолюцию они объяснили слабостью текста документа. Данная резолюция стала результатом длительных дискуссий франкоязычных политиков Бельгии о признании геноцида столетней давности. Резолюцию о признании геноцида армян 18 июня подал на рассмотрение бельгийского парламента премьер-министр страны Шарль Мишель. Читайте такжеЕвропарламент призвал Турцию признать геноцид армян Как сообщал УНИАН, 24 апреля немецкий Бундестаг большинством голосов проголосовал за признание массового убийства армян в Османской империи геноцидом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter