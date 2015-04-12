Папа Римский сравнил геноцид армян, Холокост и преступления сталинизма

Об этом говорится в сообщениях российской службы Би-Би-Си и радиостанции Эхо Москвы.

"Сокрытие или отрицание зла подобно кровоточащей ране, которую не забинтовали", - сказал папа Франциск.

Читайте такжеПорошенко сравнил аншлюс Австрии с аннексией Крыма, а оккупацию Судет - с захватом ДонбассаТакже в своем выступлении Франциск поставил действия советского тоталитарного режима в один ряд с уничтожением армян и Холокостом.

Напомним, в конце марта российский аналитический «Левада центр» выяснил, что 45% россиян полагают, что понесенные советским народом в сталинскую эпоху жертвы могут быть оправданы достигнутыми результатами, а 57% респондентов считают, что Сталина нельзя назвать государственным преступником.