В Норвегии почтили память жертв двойного теракта, устроенного Брейвиком

В частности, в правительственном квартале норвежской столицы должна открыться выставка, сообщает украинская редакция "Немецкой волны". Перед открытием премьер-министр Норвегии Эрна Солберг примет участие в церемонии возложения цветов. После обеда на Утойе состоится поминальная служба.

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Тем временем, как стало известно на прошлой неделе, сам Андерс Брейвик, засчитан на учебу в университет Осло. Образование на факультете политологии он будет получать прямо из камеры одиночного заключения, но сможет ее покидать. "Он соответствует требованиям приема. Мы придерживаемся наших правил, и он будет засчитан", - заявил ректор университета Оле Петтер. Он отметил, что заключенные имеют право учиться, если демонстрируют удовлетворительные академические успехи. Однако Брейвик сможет посещать не все занятия и, пока что, не сможет получить степени бакалавра. Контакт между ним и другими студентами и доцентами в университете исключают.

Напомним, что 22 июля 2011 года Андерс Брейвик совершил двойной теракт. Сначала в Осло детонировала заложенная им бомба - жертвами взрыва в деловом районе столицы стали 8 человек. Воспользовавшись паникой правоохранительных органов Брейвик отправился на остров Утойя, где собралась молодежь для участия в летнем лагере молодежной организации Партии труда. Жертвами массовой стрельбы, которую он устроил, стали еще 69 человек, большинство - молодые люди, а самой младшей жертве тогда едва исполнилось 14 лет. 24 августа 2012 года террорист был приговорен к 21 году лишения свободы.