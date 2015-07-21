В бразильском городе Манаус за два дня убили 35 человек - СМИ
21:23, 21 июля 2015Мир
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Полиция расследует серию из 35 убийств, совершенных в бразильском городе Манаус 18-19 июля.
REUTERS
Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC News.
Первым был застрелен полицейский. Убийство совершено у местного банка. Правоохранительные органы допустили, что расправы могли быть эпизодом войны между группировками наркоторговцев или местью полиции за смерть коллеги.
Манаус — столица штата Амазонас. Это один из бразильских городов, где в 2014 году проводился чемпионат мира по футболу. В Манаусе с более чем двухмиллионным населением в среднем ежедневно убивают двух-трех человек.
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В Бразилии в 2012 году зафиксировано рекордное за 35 лет число убийств, совершенных с помощью огнестрельного оружия. Тогда были застрелены 42 тысячи бразильцев.
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