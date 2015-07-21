В мирное время у границы с Украиной вряд ли встретишь солдат с монголоидной внешностью - журналист NYT

Журналист Нью Йорк Таймс Эндрю Крамер утверждает, что в российских приграничных поселках базируются десятки тысяч российских солдат. Корреспондент предполагает, что масштабное военное присутствие здесь стало постоянным, пишет Эхо Москвы.

"В базу для российских войск превратилось село Головинка (Ростовская область - Ред.), в Кузьминке расположились военные, проживающие в палаточном лагере, сюда же пригнали большое количество военной техники", - заявляет американский репортер.

Среди военных, расположившихся в нескольких километрах от русско-украинской границы Крамер видел немало солдат с монголоидными чертами лица, характерными для сибирских этносов.

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"В мирное время по обе стороны границы, - пишет журналист - вряд ли встретишь солдат с монголоидной внешностью. Некоторые из жителей нашли способ извлечь выгоду из длительного пребывания здесь военного гарнизона. Один из них, представившийся Владимиром, открыл киоск с цыплятами гриль и продает их солдатам, получая хорошую выручку".

Наряду с этим, без ссылок на конкретный источник, утверждается, что в последние месяцы в регионе значительно вырос уровень преступности.

По этой информации, преступлений на приграничной территории стало почти на четверть больше.