Mitsubishi Materials впервые извинилась за использование рабского труда
Mitsubishi Materials стала первой крупной японской компанией, которая принесла официальные извинения за использование рабского труда американских военнопленных во времена Второй мировой войны.
Представители компании фактически извинились за "трагические события в нашем прошлом" за своего предшественника - Mitsubishi Mining Co, передает Reuters.
Всего за период Второй мировой войны японское правительство использовало рабский труд около 12 000 американских военнопленных, из которых 1 100 погибли, сообщает ZN.UA.
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22 апреля премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил глубокое раскаяние за агрессию по отношению к другим государствам во времена Второй мировой войны.
До этого власти Китая и Южной Кореи неоднократно требовали официально признать агрессию Японию во время войны, которую Токио всячески отрицал. В частности, Япония никогда не признавала свою вину за массовые убийства мирных жителей, и данная тема фактически не освещалась в японских учебниках по истории.
Так, о периоде оккупации Китая, в результате которого были убиты сотни тысяч мирных жителей, в японских учебниках по истории говорилось лишь фразой "армия Японии вошла в Китай".