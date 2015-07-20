Mitsubishi Materials впервые извинилась за использование рабского труда

Представители компании фактически извинились за "трагические события в нашем прошлом" за своего предшественника - Mitsubishi Mining Co, передает Reuters.

Всего за период Второй мировой войны японское правительство использовало рабский труд около 12 000 американских военнопленных, из которых 1 100 погибли, сообщает ZN.UA.

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22 апреля премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил глубокое раскаяние за агрессию по отношению к другим государствам во времена Второй мировой войны.

До этого власти Китая и Южной Кореи неоднократно требовали официально признать агрессию Японию во время войны, которую Токио всячески отрицал. В частности, Япония никогда не признавала свою вину за массовые убийства мирных жителей, и данная тема фактически не освещалась в японских учебниках по истории.

Так, о периоде оккупации Китая, в результате которого были убиты сотни тысяч мирных жителей, в японских учебниках по истории говорилось лишь фразой "армия Японии вошла в Китай".