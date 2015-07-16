Заблудившаяся при переходе через Майдан

На днях на сайте «Стихи» появилось стихотворение Юнны Мориц «Боинг на убоинг». Правда, некоторые российские источники утверждают, что написано оно было еще в прошлом году по следам известных событий с малазийским самолетом. Но в любом случае достоянием широкой публики «Убоинг» стал сейчас, когда на повестке дня стоит создание международного трибунала, которому решительно препятствует Россия. Ведь там, в Москве, сегодня уже точно знают, что несчастный «Боинг» сбили украинские войска израильской ракетой. А то, что раньше испанский авиадиспетчер из Днепропетровска навел лайнер на воздушную атаку двух украинских истребителей, потому что думал, что в нем летит из Польши Путин, – это уже не считается. Как и масса прочих остроумных версий.

Впрочем, речь не об авиации, а о поэзии. То, что уважаемая некогда поэтесса, уроженка Киева Юнна Мориц заболела ватой головного мозга, факт, увы, не новый. Но такое блестящее литературное проявление этого печального обстоятельства, как «Боинг на убоинг» достойно отдельного разбора полетов. Тем более, что, как оказалось, сотрудникам некоторых украинских СМИ имя Юнны Мориц незнакомо, и ее сочли поэтессой из ДНР – к нашему несомненному стыду. Ну, с молодых спрос невелик. Увидев текст, начинающийся такими дивными строками

«Кто виноват? И что за гад

Угробил пассажирский боинг?

Тот виноват, кто прямо в ад

Направил боинг на убоинг.

Тот виноват, кто дал приказ

Ему лететь над полем брани,

А дал приказ ему спецназ

Генштаба русофобской дряни»,

они наверняка просто подумали: «Ну, вот, очередная идиотка-ватница, каких развелось слишком много». Но на самом деле не все так просто.

В свое время Юнна Пинхусовна Мориц создала ряд прекрасных стихотворений, некоторые из них стали популярными песнями. Именно в ее переводе с украинского стала культовой бардовская песня Сергея Никитина «Переведи меня через Майдан» (оригинальный текст Виталия Коротича). Ее песни для детей («Большой секрет для маленькой компании», «Резиновый ежик») и взрослых («Когда мы были молодые») звучали в каждом советском интеллигентном доме – как в фирменном, так и в народном исполнении.

Но время меняет многие вещи. Российская гибридная война на востоке Украины и аннексия Крыма резко обозначили нравственную и интеллектуальную сущность множества людей – как публичных, так и рядовых. И, к огромному сожалению, немало былых кумиров заняли гнусную позицию, которую нельзя оправдать ни прагматическими интересами, ни искренней глупостью, ни старческим маразмом. Это всегда так грустно и обидно, когда люди пишут в соцсетях: «Значит, и этого (эту) вычеркиваем».

Буквально на днях в этом контексте прогремел Олег Табаков со своими словами о третьесортности украинцев. И ничем теперь не стереть этих глупых слов, превративших любимого когда-то актера в злобного дурака. Потому что у нас война, где гибнут и калечатся ни в чем не повинные люди. И в такое время цена каждого слова и поступка радикально меняется.

Возвращаясь к Юнне Мориц, необходимо отметить, что Бог уже наказал ее качеством ее нынешних стихов. Они самопародийны и убоги. Их стилистика напоминает худшие образцы старой совдеповской политпропаганды, великим асом которой был другой уроженец Киева и, кстати, ровесник Юнны (1937 год) Николай Энтелис. Стихотворение про «Убоинг» своими кажущимися автору остроумными образами (убоинг, воинг) очень сильно напомнило такой перл Энтелиса из журнала «Крокодил» 1960-х годов, посвященный Мао Цзэ-дуну:

«А тот, кого как солнце поднимао,

Кто светочем себя воспринимао,

От здравого ума далек весьмао,

И это бы не худо понимао».

Такой вот скорбный путь, в начале которого было «Опричник зря кровавый бой затеял со мной за понимание стиха» («Кулачный бой», 1958), а в конце оказалось «А дал приказ ему спецназ Генштаба русофобской дряни».

Википедия сообщает, что о своих литературных учителях и пристрастиях Юнна Мориц говорит: «Моим современником был постоянно Пушкин, ближайшими спутниками – Пастернак, Ахматова, Цветаева, Мандельштам, Заболоцкий, а учителями – Андрей Платонов и Томас Манн».

Неизвестно, какой давности эти слова, но стихи и высказывания Юнны Мориц последних лет явственно указывают на то, что теперь ее современником постоянно является Путин, ближайшими спутниками – Кобзон, Охлобыстин, Сурков, Прилепин, Жириновский, а учителями – Александр Проханов и Дмитрий Киселев.

Что же до Пушкина, то свое убоинговое стихотворение Юнна Пинхусовна завершила словами и упоминанием «нашего всего»:

«Мы не признали наглой воли

Того, под кем дрожали вы?»

Сегодня в пушкинском глаголе

Россия – с ног до головы!

Непонятно, чью наглую волю имеет в виду автор. Путина? Не думаю. Но вот ту субстанцию, в которой сегодня Россия пребывает с ног до головы, назвать пушкинским глаголом уж никак нельзя.

Игорь Левенштейн