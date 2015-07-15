В Брюсселе довольны выполнением Украиной рекомендаций относительно безвизового режима с ЕС

В Европейском Союзе положительно оценивают работу украинских властей по вопросу выполнения рекомендаций Еврокомиссии относительно получения Украиной безвизового режима с ЕС.

Соответствующая оценка была дана в ходе заседания представителей Украины и ЕС по безвизовому диалогу, которое состоялось сегодня в Брюсселе, сообщает Представительство Украины при ЕС.

В частности, в ходе мероприятия украинская сторона проинформировала о результатах мероприятий, принимаемых с целью реализации рекомендаций, изложенных в Докладе Еврокомиссии о выполнении Украиной Плана действий по либерализации от 8 мая.

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"Сторона ЕС положительно отметила работу, проведенную Украиной за время, прошедшее после обнародования Доклада, а также выразила надежду, что запланированные украинской стороной шаги будут реализованы вовремя и обеспечат выполнение рекомендаций, которые еще осталось выполнить", - говорится в сообщении.

В рамках заседания также обсуждались вопросы подготовки к проведению экспертных миссий с целью оценки достигнутого Украиной прогресса, который должен быть отражен в Докладе Еврокомиссии о выполнении Плана действий по визовой либерализации. Доклад будет подготовлен до конца этого года.

Украинскую делегацию на встрече возглавила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, ЕС на заседании представлял генеральный директор Генерального директората ЕК «Миграция и внутренние дела» Маттиас Рюте.

Как сообщал УНИАН, в докладе Еврокомиссии от 8 мая об имплементации Украиной второй фазы Плана действий по либерализации визового режима констатируется прогресс Украины в ее выполнении.

Отмечается, что ключевым приоритетом для Украины должно стать устойчивое выполнение правовых и институциональных рамок, в частности, в таких сферах, как борьба с коррупцией, организованной преступностью, торговлей людьми и дискриминацией.

Выполнение этих действий позволит Украине завершить реализацию второй фазы плана.

Оценочная миссия Евросоюза по проверке выполнения Плана действий по либерализации визового режима будет работать в Украине в сентябре-октябре.

3 июня президент Украины Петр Порошенко на заседании Национального совета реформ поручил разработать четкую «дорожную карту» действий для обеспечения готовности к введению безвизового режима с ЕС.

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Глава государства подчеркнул, что до 17 августа должны быть выполнены все технические задачи, в частности, по совершенствованию законодательства по борьбе с коррупцией, по улучшению интегрированного управления границей, обеспечению доступа к базам данных, более эффективной деятельности пограничной службы и взаимодействию с Интерполом.

Диалог между ЕС и Украиной по визовой либерализации начался 29 октября 2008 года. План действий по визовой либерализации был представлен Украине 22 ноября 2010 года.

В 2013 году Украина завершила так называемую первую фазу имплементации Плана действий по либерализации визового режима и с сентября 2014 года имплементирует вторую фазу - выполняет те законодательные акты и решения, которые были приняты.