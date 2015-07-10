Видео, на котором экс-премьер Бельгии публично отчитал греческого премьера, за сутки набрало 3,8 миллионов просмотров

Как сообщает 5 канал, видео речи бельгиец разместил на своей странице в Facebоok.

За сутки ролик из Европарламента набрал более 3,8 млн просмотров и свыше 60 тыс. предпочтений и распространений в социальной сети Facebook.

Как отмечает УНИАН, в своей речи Верхофстадт призвал греческого премьера предоставить конкретный план реформ, сделать реальные шаги для улучшения ситуации в стране, поскольку за бездействие будут прежде всего расплачиваться граждане.

Бельгийский политик дал несколько советов, в каком направлении стоит двигаться Греции. В частности, речь идет об уменьшении количества госслужащих, реальной борьбе с коррупцией, ликвидации значительной части привилегий для граждан и секторов экономики и др.

Также Верхофстадт отметил, что у Ципраса сейчас есть двойной мандат доверия среди граждан, который был добыт как на парламентских выборах, так и во время недавнего референдума. По словам Верхофстадта, Ципрас должен определиться, в каком направлении двигаться, и как войти в историю - в качестве реформатора, или как политик, который сделал граждан беднее.

I am angry Mr Tsipras, because let's face it. We have been sleepwalking towards a Grexit. For five years now. And the... Posted by Guy Verhofstadt on Wednesday, July 8, 2015

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь руководителя Еврогруппы Мишель Рейнс сообщил, что Греция 9 июля направила новые предложения относительно плана реформ.