В Армении оштрафовали энергетическую компанию, из-за которой в стране начались протесты

Как заявила армянская власть, причиной этого является нарушение прав потребителей, передает "Радио Свобода".

Решение от 8 июля появилось после нескольких недель протестов в Ереване и других армянских городах против планов повысить тарифы на электроэнергию в стране на около 17% с 1 августа.

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Как пояснили в Комиссии по регулированию общественных услуг Армении, такое решение связано с требованиями «Электрических сетей Армении», которые взимали авансовые платежи с жильцов вновь построенных домов, требующих подключения к электросети.

Ранее УНИАН сообщал, что участники массовых акций протеста в Армении требовали отменить решение о повышении тарифов на электроэнергию на 16%, снизить по возможности уже действующие тарифы и привлечь к ответственности полицейских, которые применили насилие при разгоне манифестантов 23 июня.