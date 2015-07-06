В Ереване участники протеста грозятся расширить баррикады

До вечера понедельника армянские власти должны выполнить как минимум одно из требований участников акции протеста, сообщает "Новое время" со ссылкой на News.am.

В противном случае демонстранты с проспекта Баграмяна собираются начать акцию "Шаг вперед".

"Каждый новый день в 21:00, если мы не получим ответа на наши требования, мы будем продвигать мусорные баки, ставшие баррикадами, на шаг вперед",- заявил один из активистов протеста Давид Санасарян.

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На данный момент, как он отметил, ряды демонстрантов поредели. Власти этого и хотят, чтобы поставить под сомнение решимость активистов, считает Санасарян.

В свою очередь правоохранители заявили, что не позволят активистам нарушать дисциплину.

"Я уверен, что ничего не произойдет. Что даст эта акция "Шаг вперед" - столкновение с полицией? Если один шаг принесет пользу, тогда давайте и мы продвинемся на десять шагов. Все это имеет цель создать ситуацию, спровоцировать на столкновения с полицией, чтобы показать, что на проспекте Баграмяна есть проблема", - заявил замначальника полиции Еревана Валерий Осипян.

Кроме того, он подчеркнул, что полиция не позволит, чтобы участники протеста предприняли незаконные действия.

Участники массовых акций протеста требуют отменить решение о повышении тарифов на электроэнергию на 16%, снизить по возможности уже существующие тарифы и привлечь к ответственности полицейских, применивших насилие при разгоне манифестантов 23 июня.