Министр ВВС США: Россия - наибольшая угроза нацбезопасности США
Американский министр ВВС Дебора Джеймс заявила, что Россия является наибольшей угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов, и Вашингтон должен нарастить свое военное присутствие в Европе.
Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на Reuters.
"Я рассматриваю Россию в качестве самой большой угрозы", - передает слова Джеймс Reuters.
Она подчеркнула, что США продолжат ротацию американских истребителей F-16 в Европе. Также Джеймс выразила свое недовольство тем фактом, что только 4 из 28 членов НАТО тратят 2% от ВВП на оборону.
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"Это не придумано просто так. Это то, что все члены НАТО согласились делать. И всем нам нужно этого придерживаться", - сказала министр ВВС США.
Ранее УНИАН сообщал, что США планируют разместить в Европе истребители пятого поколения F-22 и расширить свое военное представительство на фоне осложнения отношений с Россией.