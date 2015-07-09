Министр ВВС США: Россия - наибольшая угроза нацбезопасности США

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на Reuters.

"Я рассматриваю Россию в качестве самой большой угрозы", - передает слова Джеймс Reuters.

Она подчеркнула, что США продолжат ротацию американских истребителей F-16 в Европе. Также Джеймс выразила свое недовольство тем фактом, что только 4 из 28 членов НАТО тратят 2% от ВВП на оборону.

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"Это не придумано просто так. Это то, что все члены НАТО согласились делать. И всем нам нужно этого придерживаться", - сказала министр ВВС США.

Ранее УНИАН сообщал, что США планируют разместить в Европе истребители пятого поколения F-22 и расширить свое военное представительство на фоне осложнения отношений с Россией.