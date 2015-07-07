В Калифорнии на людный пляж упал самолет (видео)
10:19, 07 июля 2015Мир
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В Южной Калифорнии одномоторный самолет Piper PA18, к которому был прикреплен баннер, совершил аварийную посадку на пляж, где отдыхали десятки людей.
Об этом сообщает Associated Press. В результате 12-летний мальчик был доставлен в больницу города Сан-Диего с незначительными травмами, сообщает Lenta.ru.
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Инцидент произошел в субботу, 4 июля, когда в США отмечали День независимости. После падения на песок в курортном городке Карлсбад воздушное судно перевернулось. Управлявший самолетом 23-летний пилот не пострадал.
По словам представителя Федерального авиационного управления США Яна Грегора (Ian Gregor), двигатель самолета вышел из строя из-за потери мощности.
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